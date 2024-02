Torreense anuncia contratação de Né Lopes

Manuel 'Né' Lopes é a última contratação do Torreense no mercado de inverno, oficializou o emblema do Oeste esta quinta-feira de manhã. O defesa-central português, de 23 anos, chega a Torres Vedras proveniente do Gil Vicente do principal escalão.Tulipa vê assim colmatada uma lacuna no setor da retaguarda com a chegada de um central numa altura em que há uma baixa no centro da defesa, uma vez que Tassano está lesionado, e Rodrigo Borges e Fran González também já saíram do plantel.Quanto a Né Lopes, natural de Braga, representou os gilistas na última temporada e meia onde alinhou em 14 encontros, é dextro, tem 1,85 metros e 77 Kg."O defesa central Manuel Lopes (Né Lopes) de 23 anos, assina em definitivo pelo Torreense, vindo do Gil Vicente. Natural de Braga, repartiu a formação entre o SC Braga e o Gil Vicente. Fez a sua evolução como sénior em empréstimos ao Leça FC, SC Espinho e FC Felgueiras 1932. Na última e na atual temporada fixou-se na turma de Barcelos, somando com 14 partidas na Liga Betclic. Né Lopes junta-se assim ao plantel às ordens do técnico Manuel Tulipa, sendo o quinto e último reforço confirmado do Torreense no mercado de inverno", pode ler-se no comunicado enviado aos jornalistas.