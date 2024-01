Torreense anuncia contratação do defesa brasileiro Dani Bolt

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Torreense, clube que ocupa a quinta posição da II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do defesa direito brasileiro Daniel Castro.

Aos 24 anos, Daniel Castro, mais conhecido no mundo do futebol por Dani Bolt, chega ao oeste naquela que será a primeira experiência no futebol europeu, tendo assinado um contrato válido até 2025.

Antes disso, o jogador havia representado os brasileiros do Fluminense, Athletico Paranaense, Vitória e Juventude, este último que ajudou a subir à Série A em 2023.