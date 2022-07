Torreense anuncia contratação do médio Juan Balanta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Torreense, clube da Liga SABSEG, anunciou este sábado a contratação de médio Juan Balanta, proveniente do Canelas 2010.

Nas duas épocas anteriores, o colombiano, que iniciou a sua carreira como sénior em 2014, no Deportivo Cali, da primeira divisão colombiana, alinhou pelo Canelas 2010, no qual apontou sete golos, num total de 55 jogos no terceiro escalão nacional.

Antes, o futebolista, de 25 anos, já tinha representado a formação da Oliveirense, também no mesmo escalão.

Depois de Vágner, Reko, João Oliveira, João Vieira, João Paulo e Nuno Campos, Juan Balanta torna-se o sétimo reforço do Torreense, que vai continuar a ser orientado pelo técnico Nuno Manta Santos.