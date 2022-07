Torreense garante empate com o Sp. Braga B ao cair do pano

Depois da derrota matinal frente ao V. Guimarães , por 1-0, o Torreense fez novo jogo-treino ao final da tarde em Fão, diante do Sp. Braga B, onde conseguiu um empate a uma bola mesmo ao cair do pano.O apronto teve golos apenas na segunda parte, com a equipa orientada por Custódio a ter feito o primeiro aos 48', por intermédio de Yan Said. O empate do Torreense surgiu aos 89, através de um autogolo de Diogo Fonseca.Esta época, o Torreense está de volta à 2.ª Liga, ao passo que o Sp. Braga B vai disputar a Série A da Liga 3.