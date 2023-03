Torreense queixa-se de de erros "claros e evidentes" da arbitragem

O Torreense perdeu (0-1) na visita ao E. Amadora, mas saiu com queixas da equipa de arbitragem liderada por Flávio Lima. Em causa estará um alegado fora-de jogo no golo dos tricolores, que levou, inclusive, o líder da SAD de Torres Vedras, Bruno Vitorino, a emitir um comunicado nas suas redes sociais."Trabalhamos todos os dias da forma mais empenhada e profissional que sabemos. Esforçamo-nos por elevar a qualidade do nosso jogo, aproximando-o o mais possível da grandeza da nossa centenária instituição. Fazemos das fraquezas forças e das ameaças oportunidades para chegar onde queremos e onde garantidamente vamos chegar. Somos pessoas de bem, com princípios, com família e sem preço. Olhamos, nos olhos, os que comungam connosco esta forma de estar", começou por referir o líder do Torreense, acrescentando: "A sensação de que algo que não conseguimos controlar condiciona o nosso trabalho e o resultado do mesmo, revolta-nos, deixa-nos tristes e injustiçados. Hoje foi mais um dia desses! Felizmente, diria que infelizmente, com registos claros e evidentes que o comprovam. Pior que isso: Tem vindo a ser recorrente! Estamos revoltados, magoados, amargurados, mas vamos voltar! Vamos voltar mais fortes e mais empenhados em deixar o Torreense na classificação que merece neste regresso ao Futebol Profissional. Quem fez mal o seu trabalho, estará pior que nós! Assim o espero!"