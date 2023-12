Tulipa já orientou o treino do Torreense

Já há novo timoneiro no Torreense. Tal comoavançou na sua edição de hoje, Tulipa substitui Rui Ferreira no cargo de treinador e, inclusive, já orientou o treino de hoje. Inicialmente estava previsto que fosse Tiago Fernandes, técnico dos sub-23, a dirigir a sessão de trabalho, mas a SAD do emblema do oeste conseguiu chegar a acordo com o novo treinador já durante a madrugada e este já comandou o treino.Após a saída do Marítimo, Tulipa abraça agora um novo projeto na 2.ª Liga e a oficialização da contratação deverá acontecer em breve. Recorde-se que o Torreense ocupa neste momento o 7.º lugar com 20 pontos, a seis do 3.º lugar que dá acesso a disputar o playoff de subida/descida.