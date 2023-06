Vágner avança para segunda temporada com o Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes Vágner acertou a renovação e vai defender as cores do Torreense pela segunda época consecutiva, anunciou esta quarta-feira o clube que disputa a Liga Sabseg, confirmando o que Record já havia adiantado.

O brasileiro, de 37 anos, foi um dos elementos mais importantes do clube na última temporada, tendo disputado 34 jogos, dos quais 32 na 2.ª Liga e dois na Taça da Liga.

Além de experiências no Brasil, Bélgica e Azerbaijão, o experiente guarda-redes conta no currículo com passagens por Estoril, Boavista e Nacional.