Vágner chega para a baliza

Vágner, guarda-redes de 36 anos, é o primeiro reforço oficial do Torreense para a temporada 2022/23.O brasileiro chega a Torres Vedras depois de uma temporada no Nacional e traz com ele a experiência de passagens pelas principais divisões de Bélgica, Azerbeijão e Portugal, onde representou Estoril e Boavista.