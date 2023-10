Welthon ficou “orgulhoso”

Welthon está a atravessar um bom momento e foi coroado pela Liga Portugal com dois prémios: melhor avançado e jogador do mês de setembro. O dianteiro foi o mais votado pelos treinadores das equipas do segundo escalão do futebol português, isto depois de ter apontado dois golos nos dois jogos que efetuou no mês em questão, com UD Oliveirense e Benfica B.

O avançado, de 31 anos, com passagens por P. Ferreira e V. Guimarães, fez questão de distribuir os louros com a restante equipa, dizendo que "é um prémio de todos" e explicou os segredos para o excelente arranque de temporada. "Prémios são motivo de orgulho. O segredo é trabalhar duro todos os dias e em todos os momentos, quer seja no treino ou até mesmo no descanso", confessou o ponta-de-lança.