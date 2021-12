Francisco Chaló cauteloso antes do Varzim: «Ainda há um trabalho enorme para fazer»

Com duas vitórias nos dois jogos disputados desde que assumiu o comando técnico do Trofense, Francisco Chaló alertou, em antevisão ao duelo com o Varzim, para a necessidade da sua equipa manter o foco."A maior preocupação é olhar para nós, perceber aquilo que foi a evolução no nosso conceito de jogo, na nossa filosofia e não perdermos o foco", começou por dizer, antes de continuar: "Fundamental é estarmos bem, seja em que jogo for, porque sabemos que o campeonato é complicado. Os três pontos são algo que toda a gente procura e que nós também o fazemos. Queremos ter a nossa ideia e não deixar qualquer dúvida de que estamos a dar o nosso máximo para deixar o clube e os adeptos felizes".Frente a um adversário que acabou de mudar de treinador, Francisco Chaló relembrou que ele próprio ainda está numa fase precoce do seu processo de trabalho na formação da Trofa."Estou aqui há duas semanas, evidentemente que ainda não tenho nada cimentado, há muita coisa para fazer, um trabalho enorme e calculo que a minha dificuldade em duas semanas também o seja para o adversário", analisou.Ainda assim, o técnico está preparado para as dificuldades contra o Varzim. "Vai ser um jogo tremendamente difícil. Às vezes parece que nos tornamos repetitivos no discurso, mas é a realidade. É uma equipa difícil, cujo lugar na tabela classificativa não reflete o valor que tem. Temos de perceber que houve mudança do corpo técnico, pode haver ideias completamente diferenciadas", explicou.A visita do Trofense ao Varzim está marcada para este domingo, pelas 19h30. Depois de uma longa paragem, Beni está recuperado e poderá ser opção para Francisco Chaló.