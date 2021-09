Rui Duarte: «Não vai ser um jogo fácil, mas estamos preparados»

O técnico do Trofense sabe das dificuldades que o Pevidém apresenta, mas mostra ambição em seguir em frente na Taça de Portugal.





"É um dejá-vu, com um passado recente connosco, mas pela nossa competência conseguimos sempre superiorizar-nos. Sabemos que é difícil, num campo difícil, mas estamos preparados e seguimos com a expetativa de seguir em frente", disse Rui Duarte, num tom relaxado, embora firme.Sobre o Pevidém como equipa, o técnico da formação da Trofa está ciente das dificuldades: "Este ano, independentemente da classificação, têm os seus argumentos, e não lhes retira argumentos para esta competição estarem no lugar que estão. Irão fazer deste jogo um jogo difícil, para seguirem em frente também".Rui Duarte também mostrou vontade de ver "um ou outro jogador" em acção, mas garante que não vai rodar muito o plantel: "Não temos em mente fazer grandes alterações, porque não faz sentido"."O grupo tem mostrado uma boa evolução, até em campos em pior estado. Não vai ser um jogo fácil, mas estamos preparados", atirou.