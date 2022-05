Trio desperta cobiça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de ter estado a lutar pela permanência na Liga Sabseg até às últimas jornadas, a campanha do Trofense, sobretudo do ponto de vista de alguns destaques individuais, está a ser valorizada nesta antecâmara do mercado de transferências.

Nesse sentido, o clube já foi sondado por outros emblemas, sobretudo estrangeiros, sobre três nomes em concreto: Matheus Índio, Bruno Almeida e Beni Mukendi. Os dois primeiros, de 22 e 25 anos respetivamente, foram peças preponderantes ao longo de toda a época – não obstante as trocas no comando técnico –, e o jovem angolano, de 19 anos, foi consolidando o seu espaço na segunda metade da temporada.

O trio deverá ter oportunidade de voltar a mostrar serviço no fecho do campeonato, com o Vilafranquense.