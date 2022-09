Abdoul Bandaogo muda-se do Bétis para o Trofense

Mercato-Officiel: Abdoul BANDAOGO quitte la réserve de Betis Séville et s’engage avec CD Trofense en deuxième division portugaise.



Le milieu de terrain a signé un contrat de 2 ans.#FasoSports pic.twitter.com/2w0uCq6FG2 — FasoSports (@fasosports18) September 1, 2022

O Trofense assegurou, esta quinta-feira, mais um reforço para o plantel de Sérgio Machado, com a contratação de Abdoul Bandaogo, médio natural do Burkina Faso. Apesar de ainda não ter sido oficializado, o médio já foi fotografado no relvado do estádio e com a camisola do clube. O jogador assinou por duas épocas.Com 24 anos, o jogador dividiu-se nas últimas épocas entre Linense e o Bétis, clube de Sevilha ao qual estava contratualmente ligado, embora só tenha atuado pela equipa B. Na última época, fez 16 partidas pelo Linense e 14 jogos pelos Bétis B.