Achouri é baixa de peso frente à Académica

Achouri não vai defrontar a Académica. O francês, que leva 9 golos e 1 assistência em 28 jogos, o que faz dele o segundo melhor marcador da equipa esta época, viu o 5º cartão amarelo, na receção ao Feirense, e está indisponível para a receção à briosa, colocando assim um travão no seu bom momento de forma.Achouri marcou os três golos do Trofense nas últimas duas partidas, assinando o único golo na vitória frente ao Varzim e converteu dois penáltis no mais recente triunfo em Santa Maria da Feira, por 2-1, naqueles que foram os primeiros dois jogos do novo técnico Sérgio Machado, que substituiu Francisco Chaló a quatro jornadas do fim do campeonato.Desde a chegada ao Trofense, por empréstimo do Estoril Praia, o avançado tem permanecido entre os jogadores mais utilizados, apesar das várias mudanças no comando técnico da turma da Trofa, tendo apenas falhado dois jogos, ambos por castigo na sequência de uma expulsão no jogo da jornada 23.A receção à Académica, a contar para a penúltima jornada, será arbitrada por João Gonçalves e está marcada para este domingo, pelas 18 horas.