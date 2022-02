Achouri punido com dois jogos de suspensão

Na sequência dos incidentes na reta final da derrota caseira diante do Mafra, que viu Achouri e Bruno Almeida serem expulsos por acumulação de amarelos, o Trofense ficou hoje a saber que o extremo francês foi punido com dois jogos de castigo.Expulso por protestos após a grande penalidade que deu o 3-1 aos visitantes, o conselho de disciplina considerou que houve injúrias e ofensas à reputação da equipa de arbitragem por parte do jogador. "Já se sabia, vocês vinham para nos f**** como sempre", foram as palavras proferidas segundo o relatório do árbitro.Numa altura em que o Trofense atravessa a maior sequência de derrotas consecutivas desde que Francisco Chaló assumiu o comando técnico da equipa, com três desaires consecutivas, o técnico terá de tentar inverter este ciclo negativo na próxima jornada, na visita ao Nacional, sem os dois principais responsáveis pela produção ofensiva da equipa nesta temporada. Bruno Almeida soma sete golos e cinco assistências, enquanto Achouri já apontou seis golos e fez uma assistência até ao momento.