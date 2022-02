André Mota só pensa na vitória diante do Mafra

Rendendo o técnico Francisco Chaló na conferência de antevisão ao próximo compromisso da equipa, André Mota, treinador-adjunto do Trofense, garantiu que a equipa só pensa num triunfo frente ao Mafra, que considera uma das equipas sensação do campeonato."A receção ao Mafra está ser preparada de forma intensa, temos noção do valor do Mafra, que está a fazer um campeonato brilhante, tem sido uma das sensações não só da Liga, mas também da Taça de Portugal, onde estão nas meias-finais, eliminando duas equipas da 1ª Liga. Tem sido uma semana como todas as outras, tentando corrigir os aspectos menos positivos e aprimorar os mais positivos. Temos de encarar o jogo de forma confiança, mantendo a nossa postura em campo. O único objetivo é a vitória", disse o adjunto.André Mota recordou ainda o ciclo intensas de jogos que a equipa atravessou, voltando a lamentar o desfecho do duelo com o Casa Pia: "Foram quatro jogos em que não tivemos um ciclo de preparação normal. Jogos seguidos fora de casa, de três em três dias, mas estamos perfeitamente confiantes na nossa prestação e só o poderíamos estar depois do jogo com o Casa Pia, em que o resultado foi muito enganador e injusto. Fizemos um jogo brilhante, mediante todas as limitações que tivemos."O Trofense recebe o Mafra este domingo, pelas 19h30.