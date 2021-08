Ange Mutsinzi é reforço do Trofense

O Trofense oficializou esta segunda-feira a contratação de Ange Mutsinzi, defesa-central de 23 anos, para a época 2021/22.





Naquela que será a sua primeira experiência fora do Ruanda, o reforço mostrou-se pronto para a nova etapa da carreira. "Venho com muita ambição, focado em trabalhar e acima de tudo ajudar no que são os objetivos do clube. Para mim é uma nova experiência mas estou ficado em adaptar-me rápido, mostrar as minhas capacidades e evoluir enquanto jogador nesta nova realidade", referiu aos canais do clube.Com sete internacionalizações pelo seu país, Mutsinzi descreve-se como um "jogador rápido, forte no jogo aéreo e na marcação" e é mais uma opção para o técnico Rui Duarte, que tem utilizado um esquema tático com três centrais neste arranque de temporada.