Ange Mutsinzi reclama dívida superior a 20 mil euros à SAD do Trofense

Ange Mutsinzi interpôs, na passada quinta-feira, no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, um processo contra a SAD do Trofense, alegando uma dívida de 20.542,25 euros, conforme consta no portal ‘Citius’.Há cerca de um mês, recorde-se, o jogador do Ruanda rescindiu com o emblema da Trofa. Segundo informou a assessoria do jogador na altura, a rescisão prendeu-se com o acumular de salários de atrasos, tendo o processo sido concluído com o auxílio do Sindicato dos Jogadores. Por seu lado, depois de a situação vir a público, o Trofense emitiu um comunicado a dar conta de que já nada deve ao jogador.Antes de rescindir, Mutsinzi foi utilizado em seis jogos pelo Trofense em 2022/23.