Antigo presidente do Trofense condenado por desviar fundos

Paulo Melro, antigo presidente do Trofense, foi acusado de crime de fraude e condenado esta quinta-feira por desviar subsídios camarários destinados ao desporto de formação diretamente para o futebol profissional.

O antigo dirigente tem agora uma pena suspensa de prisão de quatro anos, em troca de ter de pagar três mil euros aos Bombeiros da Trofa, quantia que deve ser entregue num prazo de 12 meses, além de ter de entregar 22 500 euros ao Estado, quantia referente ao último subsídio desviado.

As verbas disponíveis para apoiar as camadas jovens do Trofense estavam avaliadas em 135 mil euros, quantia essa que foi desviada pelo dirigente no período de Julho de 2014.

Ficou ilibado deste caso o Vereador do CDS-PP na Trofa, Renato Pinto Ribeiro, que era também acusado de permitir tais fundos de serem desviados. Também três elementos da autarquia foram absolvidos.