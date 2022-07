Bárbara Almeida é a nova presidente da SAD do Trofense

Depois de João Tomás ter deixado o Trofense para rumar ao Torrense, onde ocupará o cargo de diretor desportivo, Bárbara Almeida é agora a nova presidente da SAD do conjunto da Trofa. A dirigente já fazia parte da administração do clube.O Trofense continua assim a preparar o arranque da época 2022/23, isto após o treinador Sérgio Machado ter continuado ao leme da equipa. Entre jogadores que transitaram da época passada, regressados de empréstimos e reforços, o Trofense apresentou-se com Andrezinho, Beni, Bruno Almeida, Bruno Moreira, Caio Marcelo, Gustavo Furtado, Luiz Pachu, Paulo Leiras, Vasco Rocha, Daniel Liberal, Tiago André, Djalma, Tiago Manso, Tiago Antunes e João Traquina no arranque dos trabalhos.Os próximos dias devem trazer a oficialização de mais reforços.