Beni e Capita convocados para estágio da seleção de Angola

Figuras importantes na temporada do Trofense, Beni e Capita viram a boa segunda volta que realizaram ser premiada ao serem convocados pela seleção de Angola para o estágio de qualificação para a CAN'2023. Assim, a dupla estará ao serviço dos 'palancas negras' de 22 de maio a 9 de junho.No período em questão, Angola defrontará a República Centro Africana e Madagáscar. O grupo de qualificação do conjunto angolano conta ainda com o Gana.Na presente temporada, Beni foi utilizado em 18 jogos, ao passo que Capita apontou quatro tentos em dez partidas.