Bilhetes destinados aos adeptos do Trofense para o jogo com o Benfica já estão esgotados

O Trofense anunciou, esta quarta-feira, que todos os bilhetes destinados aos adeptos do clube para o jogo com o Benfica já foram vendidos. A partida está agendada para o próximo sábado, pelas 20H15.





Depois de ter iniciado a venda de bilhetes para detentores de lugar anual no passado sábado e para sócios na segunda-feira, o Trofense começou a vender ingressos para o público geral nesta quarta-feira. Os adeptos do conjunto da Trofa deram uma boa resposta e formaram filas, tanto de manhã como às primeiras horas da tarde, de forma a garantirem bilhetes, que rapidamente esgotaram. Duas das quatro bancadas do estádio do Trofense estão destinadas a adeptos do clube, sendo que os preços dos ingressos custavam 10 ou 22 euros.Esta será a segunda vez que o Trofense receberá o Benfica no seu recinto. Em 2008/09, o conjunto então orientado por Tulipa venceu por 2-0.