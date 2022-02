Bruno Almeida é baixa de peso no Trofense para o jogo com o Casa Pia

Bruno Almeida terá poucos motivos para recordar o jogo desta segunda-feira frente ao Penafiel. Para além de ter desperdiçado um penálti nos últimos instantes da partida, o extremo do Trofense completou uma série de cinco cartões amarelos no campeonato, aspeto que o afasta do próximo jogo do Trofense.

Dessa forma, o camisola 10 do emblema da Trofa é baixa para o embate de sexta-feira com o Casa Pia. Contra o Penafiel, Francisco Chaló apostou em Bruno Almeida, Capita e Elias Achouri como trio de ataque, sendo que, perante a ausência de Almeida, Gustavo Furtado pode voltar às opções iniciais.

Na presente temporada, Bruno Almeida soma sete golos em 24 partidas.