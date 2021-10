Bruno Almeida: «Encostámos o Benfica às cordas»

Bruno Almeida destacou a réplica dada ao Benfica ao pelo Trofense, que apenas perdeu no prolongamento (1-2).





"Nós sabíamos que ia ser um jogo muito complicado, mas sonhávamos com a passagem. O Benfica é uma equipa muito superior à nossa e não conseguimos a vitória. Nós começámos bem e até chegámos à vantagem num lance que foi anulado por fora-de-jogo. Lutámos até fim e fizemos o improvável pois encostámos o Benfica às cordas, acho que era algo que ninguém acreditava. Podemos fazer muitas coisas boas no nosso campeonato que é o nosso principal objetivo", afirmou a atacante, à TVI 24, onde ainda lamentou uma oportunidade desperdiçada: "Defrontar um grande é uma oportunidade que muitos não tínhamos. Até podia ter feito o golinho mas chutei para o arbustro".Para terminar, o jogador do Trofense ainda sublinhou a prioridade da equipa. "Agora vamos pensar no Sp. Covilhã. Mostrámos o que é o Trofense e com a casa cheia. Espero que se repita e os nossos adeptos voltem nesse jogo com o Sp. Covilhã", concluiu.