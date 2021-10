Bruno Almeida está em boa forma: «Bom início inesperado, mas fruto do trabalho»

O Trofense foi uma das formações que subiu para a Liga Sabseg esta temporada mas rapidamente se assumiu como uma equipa ambiciosa e tem amealhado resultados que o colocam, nesta altura, no oitavo lugar da classificação.

Bruno Almeida tem sido um dos nomes mais preponderantes da formação da Trofa e o extremo esquerdo da formação da Trofa tem revelado uma forma exuberante e tornou-se peça indispensável para o treinador Rui Duarte.

"Tem sido um bom início de época, não esperava que fosse tão bom assim, mas é tudo fruto do trabalho de equipa. Temos trabalhado todos em conjunto e temos tido alguns bons resultados", indicou o jogador de 25 anos, que já leva três golos e duas assistências no campeonato. De facto, o jogo com o Sp. Covilhã não foi um mero acaso, já que na quarta jornada diante do Penafiel também foi Bruno Almeida a dar praticamente a vitória à equipa, com o mesmo registo de um golo e uma assistência.

Nesse sentido, a Liga Sabseg apresenta um nível que o avançado já estava preparado para encontrar, e este apontou as principais diferenças da 2ª Liga para o terceiro escalão do futebol portguês. "É, sobretudo, na intensidade de jogo e na competitividade. Os jogadores têm melhor qualidade técnica e a experiência de alguns deles torna-se uma caraterística muito importante na maneira de jogar. Apesar de tudo isso, o trabalho tem sido bom e a equipa tem-se mantido competitiva", revelou Bruno Almeida, que, apesar de já estar na Trofa há quatro anos, nunca tinha jogado neste nível, pois o Trofense já não está neste nível desde 2014/15.

Aliás, mal chegou à Trofa, proveniente das camadas jovens do Estoril, o avançado teve uma adaptação bastante fácil, e não deixou isso em branco. "Sou natural do Porto, e já conhecia o treinador (Hélder Pereira) e alguns jogadores de outras passagens e isso facilitou. No que toca à cidade da Trofa, as pessoas do Norte têm outro toque e nota-se bem a importância que o Trofense tem na população", disse Bruno Almeida sobre os aficionados.

O encontro frente ao Benfica, para a Taça de Portugal, foi até agora talvez o momento mais alto da equipa nortenha em 2021/22 e Bruno Almeida não deixou passar isso em branco, salientando ter-se tratado de um "encontro especial". "A semana de trabalho foi completamente diferente das outras, ainda para mais com uma equipa tão grande como o Benfica. Tivemos de estar ao nosso melhor, e foi uma experiência incrível".

Bruno Almeida é o segundo elemento mais utilizado por Rui Duarte (apenas Vasco Rocha tem mais minutos) e, nos 11 jogos oficiais desta época, só iniciou uma partida no banco, diante do Pevidém. Como tal, o extremo contabiliza 894 minutos em todas as competições e não mostra sinais de cansaço ou de abrandar, sendo uma das peças indispensáveis para as ideias do técnico.