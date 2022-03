Bruno Almeida melhora registo de golos

Uma das figuras mais constantes da época de altos e baixos do Trofense, Bruno Almeida chegou, no empate com o Chaves, aos 28 jogos na temporada, igualando a marca da época anterior. Se o extremo já tinha mostrado o seu talento no Campeonato de Portugal, a estreia na 2ª Liga tem apenas colocado em maior evidência a sua qualidade. Com o mesmo número de partidas disputadas, o jogador de 25 anos tem mais quatro golos marcados, nove em relação aos cinco da época passada, e cinco assistências por comparação com as seis conseguidas em 2020/21, tendo ainda sete jogos para ajudar um Trofense aflito.