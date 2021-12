Bruno Almeida não perde influência

O extremo Bruno Almeida já era uma das figuras do Trofense durante a vigência de Rui Duarte, apesar dos resultados menos positivos da equipa, e esse estatuto parece estar a ser reforçado após a chegada de Francisco Chaló ao comando técnico da turma da Trofa.Com um golo frente ao Leixões e uma assistência frente ao Ac. Viseu, o jogador de 25 anos elevou para sete as suas contribuições para golos daquele que ainda é o segundo pior ataque da Liga Sabseg. Neste momento, o extremo leva quatro golos e três assistências na temporada.No plano coletivo, o Trofense visita o terreno do Varzim, no domingo, pelas 19h30, em encontro da 14ª jornada da Liga Sabseg.