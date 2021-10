Bruno Almeida: «Neste momento o Benfica é a melhor equipa dos três grandes»

Atualmente no 14ª lugar da Liga Sabseg, o Trofense prepara agora a receção ao Benfica para a Taça de Portugal. Em declarações à comunicação social, Bruno Almeida deixou muitos elogios ao adversário, mas vincou a vontade do conjunto da Trofa em fazer um bom resultado.





"O Benfica é um dos grandes em Portugal, penso que, neste momento, é a melhor equipa dos três grandes. No entanto, vamos entrar em campo como se fosse outra equipa qualquer e vamos mostrar o nosso jogo. É um jogo especial por ser contra quem é, mas temos a mesma ambição como se fosse um jogo da 2ª Liga. O objetivo é ganhar, vamos encarar a partida como encaramos todos: para passar as eliminatórias ou para conquistar os três pontos", começou por dizer.O extremo, de 25 anos, vincou ainda a importância do conjunto da Trofa aproveitar alguma dose de facilitismo que possa haver por parte do Benfica. "Isso pode acontecer porque o Benfica é um clube de outro patamar. No entanto, como já se viu algumas vezes, há muitas surpresas e eles têm de estar preparados para o que acontecer. O Benfica pode rodar porque depois tem um jogo para a Champions, mas mesmo os jogadores que habitualmente são suplentes têm muita qualidade", referiu Bruno Almeida, que concluiu manifestando o desejo de deixar a sua marca nesta partida: "Está a ser um bom início de época [a nível individual] e as expectativas estão altas pelo que vejo. No entanto, o meu trabalho é fruto da equipa, do que nós conseguimos fazer em conjunto. Vamos à procura da vitória, se puder fazer um golo ou uma assistência, melhor".