Bruno China: «Com a estratégia certa, teremos tudo para conseguir vencer»

De regresso ao campeonato após a vitória sobre o Coruchense na Taça de Portugal, o Trofense pretende dar continuidade ao bom momento atual frente ao Feirense. Apesar das dificuldades perspetivadas, o técnico Bruno China acredita em mais um triunfo."O Feirense será mais um jogo complicado, como todos na 2ª Liga. É uma equipa que já vem a trabalhar com este treinador, num processo consolidado, há praticamente mais de um ano e meio, mantendo uma boa base de ano para a ano e que lutou até ao fim pela subida na época passada. É uma equipa complicada, com valor e que nós sabemos que tem capacidade para nos causar problemas", reconheceu o treinador, em declarações à 'TrofaTV' manifestando o desejo de continuar na rota das vitórias."Confiamos nas nossas capacidades e qualidades e acreditamos que com a estratégia certa teremos tudo para conseguir vencer. Queremos que o Trofense lute sempre pelos três pontos. Temos conseguido nestes dois jogos e queremos voltar a conseguir, apesar de jogarmos contra uma equipa boa, que ganhou as últimas quatro deslocações à Trofa, o que é mais um fator motivacional para nós, porque queremos travar essa sequência", sublinhou.O Trofense recebe o Feirense esta segunda-feira, pelas 18 horas.