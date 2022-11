Bruno China de saída do Trofense

Pouco mais de dois meses depois de ter sido nomeado treinador do Trofense, Bruno China está de saída do clube, segundo informações confirmadas porApesar de ter vencido os seus dois primeiros encontros no comando da formação da Trofa, contra o Nacional, na Liga Sabseg, e o Coruchense, na Taça de Portugal, o técnico não mais conseguiu triunfar depois disso. Atualmente, o clube está numa sequência de sete jogos sem ganhar, tendo perdido seis deles.O Trofense já procura um sucessor, não sendo ainda conhecido quem vai estar no banco no próximo encontro, marcado para 26 de novembro, frente ao Sp. Braga, para a Allianz Cup. No entanto, a SAD conta apresentar novo treinador já nos próximos dias.