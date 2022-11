Bruno China deixa Trofense após sete jogos sem vencer

O treinador Bruno China deixou o comando técnico do Trofense após sete jogos sem vencer, confirmou esta segunda-feira fonte do clube, com a formação da Trofa a ocupar o 17.º lugar da 2.ª Liga.

Bruno China, que começou o seu trajeto enquanto treinador no Leixões e passou também por Espinho e Felgueiras, ganhou os seus dois primeiros jogos ao serviço do clube, mas não voltou a conseguir repetir o feito nas partidas que se seguiram.

No total, o treinador, de 40 anos, completou apenas nove jogos, com duas vitórias, um empate e seis derrotas, entre campeonato e Taça de Portugal, com o Trofense a ocupar a zona de despromoção e já eliminado da prova 'rainha' do futebol português.

O conjunto da Trofa, que soma oito pontos em 13 jornadas na II Liga, tem, neste momento, o segundo pior ataque da competição, com nove golos marcados, e a segunda pior defesa, a par do Sporting da Covilhã, com 27 tentos sofridos.

O novo treinador será anunciado já na tarde de hoje, em conferência de imprensa, com vista a poder preparar previamente o próximo desafio da equipa, uma deslocação ao terreno do Sporting de Braga, em 26 de novembro, a contar para o grupo D da Taça da Liga, que inclui também o Paços de Ferreira e o Casa Pia.