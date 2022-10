Bruno China e o duelo com o FC Porto B: «Queremos dar uma boa resposta»

"Vamos enfrentar um adversário com valor, mas o jogo foi preparado da mesma forma que todos os outros, com o máximo de empenho e o máximo de concentração, porque queremos dar uma boa resposta no domingo e foi para isso que trabalhamos", disse, em declarações à Trofa TV, preferindo focar-se mais no que a sua equipa tem de fazer e não no adversário: "As equipas B sofrem bastante variações, mas o importante é encontrar as dinâmicas que pretendem implementar, independentemente de jogar este ou aquele jogador. Temos sobretudo de estar focados no nosso trabalho, no que temos de evoluir para estar cada vez mais fortes e dar uma resposta positiva no domingo."Bruno China abordou ainda o crescimento do Trofense: "Estamos num processo de evolução. Jogamos contra uma equipa de escalão superior e batemo-nos muito bem, de igual para igual durante grande parte do jogo, faltou-nos talvez alguma acutilância nos últimos 30 metros e foi isso que quisemos trabalhar durante a semana. Temos de melhorar em todos os aspetos, mas sentimos que estamos a evoluir, que os jogadores estão cada vez mais identificados com o que pretendemos e que estamos no caminho certo."O Trofense recebe o FC Porto este domingo, pelas 11 horas.