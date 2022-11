Bruno China: «Estamos mais competitivos, mas ainda temos que melhorar»

Arredado há muito dos triunfos na Liga Sabseg, o Trofense visita, esta quarta-feira, o terreno do 2.º classificado, o Farense, com o intuito de se reencontrar com os bons resultados, embora o técnico Bruno China reconheça a qualidade do adversário em questão."É um Farense que apostou claramente na subida de divisão, que contratou jogadores com currículo, que tem outro orçamento, está a atravessar um bom momento e é o 2º classificado. Será um jogo dfícil, mas temos as nossas hipóteses e acreditamos que vamos a Faro ser competitivos e trazer um bom resultado", disse o treinador, em declarações à TrofaTV, considerando que a equipa tem de se focar em si mesma: "Temos de continuar a evoluir. Estamos mais competitivos, mas ainda temos que melhorar e acreditamos que o vamos fazer, que estamos no rumo certo, mas falta materializar isso em pontos."Apesar de ter perdido os dois últimos encontros, o Trofense começou a ganhar nas duas ocasiões. Para Bruno China, é importante "prolongar essa consistência" das primeiras partes no tempo. "Nos últimos jogos, nas primeiras partes, fomos melhores que os adversários, conseguimos a vantagem, mas não conseguimos segurá-la. Temos de prolongar essa consistência. Não basta fazer apenas uma parte boa. Faz parte do processo e vamos aprendendo com os erros", disse, antes de concluir: "Este é um projeto díficil, o mais dificil que encontramos, mas também o mais aliciante e acreditamos que vamos tirar frutos no fim."O Trofense visita o Farense esta quarta-feira, pelas 20h15, num jogo em atraso da 9.ª jornada da Liga Sabseg.