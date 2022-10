Bruno China: «Este jogo traz confiança para o futuro»

Apesar do desaire e consequente eliminação na Taça de Portugal, Bruno China era um treinador satisfeito com a exibição do Trofense frente ao Famalicão.

"Chegámos bem ao último terço, principalmente na 2ª parte, mas faltou-nos definir melhor. O Famalicão entrou melhor no jogo e podia ter feito golo numa ou outra situação, mas, a partir daí, equilibrámos e, na 2ª parte, estivemos mais tempo por cima do jogo. Na altura em que o Famalicão fez o golo estávamos com o jogo controlado. Um grande golo acabou por desbloquear o jogo. Não gosto de vitórias morais, mas, nesta fase, esta pseudo-vitória moral pode ser importante porque nos faz acreditar ainda mais naquilo que queremos e no nosso processo. O normal seria termos a pré-época para prepararmos a equipa, mas nós estamos a adquirir todos os processos em competição, o que se torna mais complicado quando os resultados não acompanham. Este jogo traz confiança para o futuro, a imagem que demos sobretudo na 2ª parte tem de nos dar alento e confiança e fazer-nos acreditar que estamos no caminho certo", disse o técnico.

O timoneiro do conjunto da Trofa promoveu algumas alterações no onze, num sinal claro de que, garante, confia em todo o plantel: "Na minha experiência como jogador aprendi que os jogadores mais importantes num plantel são aqueles que, por vezes, menos participam. São esses que, com o seu espírito, dão competitividade aos que estão a jogar".