Bruno China oficializado no Trofense: «É altura certa para chegarmos aos campeonatos profissionais»

Pouco depois de oficializar a saída de Sérgio Machado, o Trofense anunciou, na tarde desta terça-feira, a chegada de Bruno China ao comando técnico do clube. O técnico, de 40 anos, prepara-se assim para ter a primeira real experiência nos campeonatos profissionais, isto depois de ter orientado o Leixões em dois encontros como interino.

Nas primeiras declarações enquanto timoneiro do Trofense, o técnico não escondeu a ambição com que encara este projeto. “Tenho feito o meu trajeto, comecei nos sub-23 [Leixões], depois fui para o Campeonato de Portugal [Sp. Espinho] e para a Liga 3 [Felgueiras] e agora apareceu esta oportunidade. Sentimos que é altura certa para chegarmos aos campeonatos profissionais e sentimo-nos preparados para fazer um bom trabalho. Estamos aqui para trabalhar de corpo e alma. Quem está no mundo do futebol tem conhecimento da 2ª Liga. O Trofense tem uma equipa jovem e que precisa de ser trabalhada, mas há potencial para se fazer um bom trabalho. Acreditamos que é isso que vai acontecer”, começou por referir.

Chegado ao emblema da Trofa com apenas seis jornadas disputadas, Bruno China não escondeu que gostava de ter mais tempo para implementar as suas ideias, ainda que considere esta uma situação normal: “A 2ª Liga é um campeonato muito competitivo e neste momento o que nos preocupa é mesmo o tempo. Queremos ter tempo para trabalhar e implementar as nossas ideias, mas vamos ter de o fazer em competição. Não é o mais adequado, mas isto é algo normal e temos de estar preparados. Vamos tentar 'comer' algumas etapas, mas o facto de termos de trabalhar em competição é mesmo o que nos preocupa mais. O que nos pediram foi para fazermos uma época tranquila, temos de pensar jogo a jogo porque não conseguimos jogar dois ou três de uma vez. Agora estamos focados no jogo com o Nacional e queremos fazer uma época o mais tranquila possível”.

Bruno China concluiu explicando onde estará um dos seus maiores focos de trabalho nos pimeiros dias. “Depois de cinco jogos sem vencer a confiança não é a melhor, já estive daquele lado e sei que isso acontece. Agora queremos mudar o chip e fazer com que os jogadores voltem a acreditar no seu valor e no seu potencial. Acreditamos que temos gente que se pode enquadrar naquilo que queremos. Queremos ajudar os jogadores e que eles nos ajudem a nós”, rematou.

Jorge Gonçalves, Avelino Ferreira, João Ricardo, Hugo Fonseca e João Flora completam a equipa de Bruno China.