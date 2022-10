Bruno China: «Sabemos que temos as nossas hipóteses e as nossas armas»

Na antevisão ao duelo com o Famalicão, para a Taça de Portugal, o técnico do Trofense, Bruno China, reconheceu que se trata de um encontro especial, com vários fatores de motivação adicional. Apesar das dificuldades perspetivadas, o treinador acredita nas possibilidades da sua equipa."Os jogos da Taça de Portugal são sempre especiais. Quando uma equipa de um escalão superior visita equipas de escalões inferior, há sempre um fator motivacional extra e nós não fugimos à regra. Todos os jogadores gostam de participar nestes jogos", começou por dizer, na antevisão à partida, em declarações reproduzidas pela TrofaTV, elogiando depois o adversário: "Vamos defrontar um adversário de 1.ª Liga, com jogadores de muita qualidade, que também mudou de treinador recentemente, mas tem andado em lugares tranquilos nas últimas épocas. Sabemos que temos as nossas hipóteses e as nossas armas."Além da motivação de enfrentar um adversário da Liga Bwin, Bruno China reconheceu também o facto de se tratar de um dérbi. "Apesar de termos jogadores estrangeiros que não têm noção da rivalidades, os outros estão cá para lhes passar essa mensagem. Vamos encarar o jogo de forma positiva, porque temos a ambição de passar a eliminatória", frisou, esperando um boa casa para esta partida: "É mais um fator que nos vai motivar."Bruno China abordou ainda o momento da equipa: "Vamos colocar o melhor onze em todos os jogos, mas ainda estamos num processo de aquisição de dinâmicas e temos de aproveitar todos os espaços de competição para evoluir. Temos de fazer o processo de crescimento em competição, porque não tivemos uma pré-época para fazer jogos em que o resultado não importa. Esse é um obstáculo que temos de ultrapassar."O Trofense recebe o Famalicão este sábado, pelas 15 horas, em jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal.