Bruno China: «Temos de ter o máximo respeito pelo adversário»

Depois da vitória na primeira partida ao comando do Trofense, Bruno China pretende ver a equipa manter o nível para o duelo com o Coruchense, do Campeonato de Portugal, na Taça de Portugal."Este é um jogo em que temos de ter o máximo respeito pelo adversário. Do que vimos, é uma equipa que sabe o que faz, organizada, com gente de valor, e temos de ter sempre esse respeito", referiu, em declarações à TrofaTV, lembrando que o seu plantel tem vários jogadores oriundos de escalões inferiores: "Já passamos pelo Campeonato de Portugal, temos jogadores que lá estiveram e sabemos que nesse patamar também há bastante qualidade, portanto temos de encarar este jogo com toda a seriedade, profissionalismo e compromisso. Não podemos facilitar em nada."Garantindo que o grupo tem tido "um compromisso muito bom" desde a sua chegada, Bruno China destaca a necessidade de igualar o adversário na entrega e vontade: "O Coruchense, como é normal, terá sempre um fator motivacional muito grande. Nós temos de os igualar no compromisso, na entrega e na atitude com que encaramos o jogo. Não os podemos deixar agigantar-se. Temos de ser nós a ditar o ritmo de jogo e a querer ainda mais a vitória."O Trofense visita o Coruchense este domingo, pelas 15 horas.