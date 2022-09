Bruno China vai assumir comando técnico do Trofense

Com Sérgio Machado de saída, como Record adiantou em primeira mão na sua edição desta terça-feira, o Trofense já tem tudo acertado com o seu sucessor. Bruno China, de 40 anos, vai assumir o comando técnico da formação da Trofa, apurou Record, estreando-se assim como treinador principal na 2ª Liga.O técnico estava sem clube desde o final da época passada, altura em que optou por deixar o Felgueiras, apesar de ter tido proposta para renovar contrato e continuar a comandar a equipa da Liga 3. Apesar de ter falhado os lugares de subida durante a fase de subida da prova, Bruno China levou os felgueirenses ao 1º lugar da sua série na anterior.Bruno China começou a carreira de treinador como adjunto do Leixões, tendo chegado a comandar, de forma interina, a equipa em duas partidas. Passou posteriormente pelos sub-23 da turma de Matosinhos e pelo Espinho, antes de chegar a Felgueiras.A apresentação oficial do treinador está prevista para esta tarde.