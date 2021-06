Confirmado o regresso aos campeonatos profissionais, o Trofense continua a preparar o plantel para atacar a temporada 2021/22. Nesse sentido, o emblema da Trofa anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Caio, jogador que representava o Águeda.





Formado no Nova Iguaçu e no Vasco da Gama, o jovem, de 23 anos, teve ainda uma passagem pela África do Sul antes de chegar a Portugal, em 2019. Por terras lusas, o defesa-central já alinhou no Casa Pia e no Águeda, onde fez 18 jogos e um golo em 2020/21.Além de Caio, o técnico Rui Duarte conta ainda com João Paulo, João Faria, Marcos Valente e Tomás Oliveira como opções para o centro da defesa.