Conselho de Disciplina abre processos disciplinares ao Trofense e ao treinador Rui Sacramento

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quinta-feira, ter instaurado processos disciplinares ao Trofense e ao técnico Rui Sacramento na sequência de factos ocorridos na visita do clube da Trofa ao FC Porto B, no sábado, que terminou com vitória dos dragões por 4-2.Ainda sem ter sido oficializado como novo treinador do Trofense, Rui Sacramento cumpria castigo neste encontro, depois de ter sido expulso na jornada anterior, frente ao Farense, jogo no qual surgiu na ficha de jogo como analista.Entretanto, o treinador-adjunto Pedro Rodrigues foi castigado com um jogo de suspensão, depois de ter sido expulso durante o duelo com os portistas devido a palavras dirigidas à equipa de arbitragem. "Penálti, c...", foram as palavras que valeram o castigo, bem como uma multa de 540 euros.