Daniel Liberal acerta renovação com o Trofense até 2024

Depois de Djalma e Tiago André, o Trofense anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato de Daniel Liberal. O jogador, de 22 anos, continua assim na Trofa até 2024.Formado no Vilanovense, Boavista e Sporting, o jovem rumou depois a Itália, onde passou pelos escalões de formação do Chievo e pela equipa sénior do Fermana. Extremo direito adaptado a lateral em 2021/22, Daniel Liberal soma dois golos em 39 jogos ao serviço do conjunto agora orientado por Sérgio Machado.Na temporada passada, Daniel Liberal tornou-se internacional por Angola.