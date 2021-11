Daniel Liberal e a chamada à seleção de Angola: «É o sonho de qualquer jogador»

O bom desempenho de Daniel Liberal ao serviço do Trofense neste início de época não passou em claro a Pedro Gonçalves, selecionador de Angola, e o jovem foi mesmo chamado pela primeira vez à seleção principal do seu país. Dessa forma, o ala pode ser opção para os embates dos 'Palancas Negras' com o Egipto (dia 12 de Novembro) e com a Líbia (dia 16 de Novembro).





"Estou muito orgulhoso por ter sido chamado a representar a seleção de Honra de Angola, é sinal que o selecionador está atento ao trabalho que tenho vindo a fazer e fico satisfeito por isso. É o sonho de qualquer jogador chegar à seleção do seu país e, apesar de já ter estado nas equipas de de formação, este é um momento que me deixa muito feliz", disse o jogador aos meios do Trofense, clube ao qual deixou muitos agradecimentos: "Tenho crescido muito nestes dois anos aqui no clube e esta chamada é também reflexo do trabalho coletivo que temos todos vindo a fazer. Agradeço muito ao clube, aos meus companheiros e equipa técnica".Rui Duarte, treinador do conjunto da Trofa, deixou também umas palavras de incentivo ao seu pupilo. "Estou satisfeito em especial pelo Dani, mas é um sinal de que estamos a fazer bem o trabalho e que a aposta que aqui se tem feito em jovens com qualidade, ajudados por um coletivo que se entreajuda, acaba por ser premiada", referiu.Na presente temporada, Daniel Liberal tem nove jogos disputados pelo Trofense.