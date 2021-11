Daniel Liberal soma primeira internacionalização por Angola

Depois de não ter saído do banco no empate de Angola com o Egito a duas bolas, Daniel Liberal, extremo do Trofense, somou esta terça-feira a primeira internacionalização pelos Palancas Negras, tendo sido suplente utilizado no empate (1-1) com a Líbia.O jogador, de 21 anos, entrou ao minuto 75, quando a seleção orientada pelo português Pedro Gonçalves, perdia por 1-0, tendo por isso contribuído para Angola resgatar um ponto deste encontro a contar para a fase de qualificação para o Mundial do Qatar.Daniel Liberal tem sido um dos jogadores mais utilizados pelo técnico Rui Duarte no Trofense, tendo participado em 10 dos 14 jogos realizados pela formação da Trofa esta época.