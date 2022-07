Daniel Machado treina com a equipa principal do Trofense

Daniel Machado, guarda-redes que na época passada jogou pelos sub-17 do Trofense, integrou os trabalhos de pré-temporada do plantel principal, no estágio da formação da Trofa que decorre em Peniche.Aos 16 anos, o guardião, que já jogou futsal no AST Futsal, de Santo Tirso, contou com passagens pela formação do Desp. Aves e do Tirsense antes de se mudar para a Trofa, na época passada.Recorde-se que o plantel às ordens de Sérgio Machado deixou de poder contar com os três guarda-redes do plantel da época passada, tendo colmatado as suas saídas apenas com a contratação de Tiago Silva, ex-Leixões.Além de Tiago Silva e Daniel Machado, os trofenses têm ainda Orest, guardião ucraniano, que está a treinar à experiência no clube e que participou na partida de preparação frente ao V. Guimarães B.