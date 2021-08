O Trofense oficializou esta terça-feira a contratação de Barthélémy Diedhiou, médio senegalês que chega por empréstimo do Lille.





Em declarações aos canais do clube, o jogador de 20 anos disse "estar muito feliz" por chegar à formação da Trofa e garantiu estar "ansioso por entrar em campo diante dos adeptos do Trofense".No Lille desde 2019, Diedhiou assinou um contrato profissional com os gauleses no mês passado e vai agora lutar por uma vaga na dupla de meio-campo utilizada pelo técnico Rui Duarte esta temporada.Hoje, o Trofense já tinha assegurado os serviços de Rafael Alves e integrou André Azevedo, da formação, no plantel sénior.