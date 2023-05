Direção do Trofense averigua factos relacionados com o pedido de insolvência

Na sequência da ação interposta por três antigos jogadores a pedirem a insolvência do Trofense, devido a dívidas superiores a 300 mil euros, o clube reagiu em comunicado, afirmando que a "equipa jurídica já se encontra a apurar a verdade dos factos", de formar a "planear categoricamente os passos a tomar".Nesta ação, Milton do Ó, que esteve na Trofa em 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, reclama uma dívida de 118.560 euros, Charles Chad, que esteve duas épocas (2009/10 e 2010/11), pede 191.260, e Elvis Pereira, que representou o Trofense em 2011/12, pede 9.900.Refira-se que esta situação não tem qualquer impacto na SAD do Trofense, que compete na Liga Sabseg."A todos os sócios, simpatizantes e adeptos do Clube Desportivo Trofense, e a todos os Trofenses de um modo geral.Conforme veiculado pelos órgãos de comunicação social, a Direção do Clube Desportivo Trofense foi notificada com uma Declaração de Insolvência assinada por três ex-jogadores que representaram o nosso clube entre as épocas de 2008 e 2012.Estes ex-atletas alegam que ao longo das épocas referidas, o Clube Desportivo Trofense não liquidou montantes relativos aos seus direitos, num valor a rondar os 320 mil euros. Acrescido de juros, os referidos alegam o direito a receber uma quantia superior a 460 mil euros.Ainda segundo a alegação, foi feito um plano de pagamento destes valores, sendo que de acordo com a mesma, desde 2010 nenhuma das diferentes Direções do Clube Desportivo Trofense procedeu ao cumprimento do respetivo.Como vem sendo apanágio da atual Direção do Clube Desportivo Trofense desde o momento em que tomou posse, a abordagem para cada situação seguiu sempre uma lógica de Planear, Fazer, Verificar e Agir em conformidade.Foi essa abordagem que nos permitiu abraçar o projeto de uma Instituição com sérios constrangimentos e desafios financeiros, estando essa situação hoje regularizada e o Clube a passar por momentos de estabilidade.Essa estabilidade não se remete apenas à vertente financeira, mas também à desportiva: o número de atletas do clube tem vindo a subir, estamos nas fases de decisão em diferentes equipas, e sobretudo já se respira novamente Trofense no nosso Complexo Desportivo.Bem sabemos que esta saúde Trofense propicia o aparecimento de notificações semelhantes a esta, nem sempre fundadas em factos plausíveis ou comprováveis, e algumas das quais com mais de 10 anos decorridos desde a sua ocorrência.Posto isto, quer a Direção afirmar categoricamente que em nada se vai desviar da sua abordagem de gestão. Neste momento, a nossa equipa jurídica já se encontra a apurar a verdade dos factos para que consigamos planear categoricamente os passos a tomar. Consoante esse planeamento, iremos agir em conformidade, sempre defendendo os nossos direitos – do Clube e dos Trofenses.Dependendo da verificação desses dois processos, iremos agir atempadamente, sempre primando pelo bom nome do Clube Desportivo Trofense e suas gentes.Portanto, serve o presente para vos dar uma palavra de tranquilidade e de que estamos convictos que, mais uma vez, a atual Direção não vai permitir que eventuais erros do passado hipotequem o nosso futuro de Sucesso.Uma nota final para destacarmos a nossa estupefação relativamente ao facto de mesmo antes de o Clube Desportivo Trofense ter sido notificado oficialmente, esta notícia já se encontrar a circular nos meios de comunicação social – o que nos traz ainda mais dúvidas sobre todo o processo.Sem mais nada de momento, subescrevo-me, em nome de toda a Direção, sempre com a mesma atitude em mente: "Respeitar a HISTÓRIA, Trabalhar com PAIXÃO para atingirmos a GLÓRIA."Força, Trofa!P’la Direção, o PresidentePaulo Monteiro"