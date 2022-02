Djalma é hipótese para o Trofense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sendo certo que o mercado de transferências já fechou, a verdade é que ainda pode haver novidades no Trofense. Nesse sentido, Djalma pode vir a ser reforço do conjunto orientado por Francisco Chaló.O internacional angolano está sem clube desde a época passada, altura em que deixou o Farense, podendo assim assinar nesta altura. Em Portugal, o extremo já representou Marítimo e FC Porto.Neste momento, o Trofense segue no 13° lugar da tabela classificativa.