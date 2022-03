Djalma é reforço do Trofense

O Trofense anunciou a contratação de Djalma, extremo de 34 anos que se encontrava desempregado. O internacional angolano, que em Portugal se notabilizou no Marítimo e chegou a representar o FC Porto, terá assinado até ao final da temporada com o emblema da 2.ª Liga, vínculo cuja duração deverá ser confirmada durante esta quinta-feira.O jogador, que vinha a treinar há algumas semanas no clube, poderá já ser utilizado no domingo caso seja essa a opção de Francisco Chaló.