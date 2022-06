Djalma fica mais uma época no Trofense

O Trofense anunciou esta sexta-feira ter chegado a acordo com Djalma, experiente extremo, para a renovação do contrato que terminava no final deste mês, garantindo assim a continuidade do jogador por mais uma temporada, até junho de 2023.





Aos 35 anos, o extremo chegou à formação da Trofa em março, altura em que se encontrava livre e há vários meses sem jogar, acabando por participar em apenas quatro encontros na época passsado, conseguindo, no entanto, ainda contribuir com uma assistência na reta final da 2ª Liga, quando o clube ainda não tinha a permanência garantida.Com esta renovação, o Trofense segura um dos elementos mais experientes do plantel às ordens de Sérgio Machado.