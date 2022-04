Djalma suspenso por dois jogos

Djalma vai falhar os próximos dois encontros do Trofense, depois de ter sido expulso na vitória frente ao Varzim. De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF, o avançado "atingiu um adversário com a sola da bota na zona do ombro com força excessiva" e não poderá fazer parte das opções do técnico Sérgio Machado nos jogos contra Feirense e Académica. Além disso, terá de pagar uma multa de 179 euros.O jogador de 34 anos chegou à Trofa no mercado de inverno e foi titular pela primeira vez precisamente no jogo contra o Varzim.